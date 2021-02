Cremona torna a sorridere nel match salvezza. Trento, è crisi nera (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ruggito di "Young Simba" Hommes, il record di Peppe Poeta e l'energia di Lee. Così Cremona ferma la striscia negativa di 5 sconfitte consecutive rompendo anche il tabù contro Trento, battuta in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 28 febbraio 2021) Il ruggito di "Young Simba" Hommes, il record di Peppe Poeta e l'energia di Lee. Cosìferma la striscia negativa di 5 sconfitte consecutive rompendo anche il tabù contro, battuta in ...

Cremonaoggi : Segnali positivi nel commercio in centro: nuove aperture E il 5 marzo torna lo Sbaracco #cremona #cremonaoggi - infoitsport : Il Giro d'Italia torna a Cremona il 27 maggio per la 18esima tappa - IosonoScala : RT @Destradipopolo: #COVID19, TORNA L’INCUBO SCUOLE: A FAR PAURA ORA SONO LE VARIANTI DA BRESCIA A BERGAMO, DA CREMONA A ROMA, DA TREVISO… - Destradipopolo : #COVID19, TORNA L’INCUBO SCUOLE: A FAR PAURA ORA SONO LE VARIANTI DA BRESCIA A BERGAMO, DA CREMONA A ROMA, DA TREV… - Guido52204244 : #askserafini Sono indignato per come hanno iniziato la partita. Non è così che si torna in Champion. Guido da Cremona -