Covid: chi convive con un positivo è più esposto al contagio (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo uno studio di ricerca americano, una soggetto che convive con un positivo ha una possibilità su 10 di ammalarsi a sua volta di Covid. Covid: 1 su 10 si ammala se convive con positivo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Secondo uno studio di ricerca americano, una soggetto checon unha una possibilità su 10 di ammalarsi a sua volta di: 1 su 10 si ammala seconsu Notizie.it.

FicarraePicone : Vaccinazioni per i disabili ancora ferme o a rilento. Ancora peggio per i loro caregiver, familiari e operatori.… - robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - FBabbua : @fiordisale @valy_s @SkyTG24 non è così l'onore di parlare di lotta al covid la lascio a pochi sanitari lombardi an… - MutiCarla : RT @Labellapassante: Non sapete un cazzo di covid e mi venite a parlare di 'storielle' raccontate in tv. Non perdo più tempo a spiegarlo a… -