Calciomercato Inter – Se resta Conte, per lui sarà addio (Di domenica 28 febbraio 2021) Il futuro di Conte non è ancora certo, ma se dovesse restare all'Inter, allora per il portiere Radu non ci dovrebbe più essere spazio in rosa. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021) Il futuro dinon è ancora certo, ma se dovessere all', allora per il portiere Radu non ci dovrebbe più essere spazio in rosa. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - Se resta #Conte, per lui sarà addio - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Inter anticipata nella corsa per #Tolisso: possibile scambio con #Ramsey - sportli26181512 : Genoa, Perin: 'Con l'Inter un incidente di percorso': Non fa drammi Mattia Perin dopo il pesante KO subito dal suo.… - DilectisG : RT @calciomercatoit: ???? #Inter, è UFFICIALE: nuovo positivo al #Covid - calciomercatoit : ???? #Inter, è UFFICIALE: nuovo positivo al #Covid -