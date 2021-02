(Di sabato 27 febbraio 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valida per la 27a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 12.30 allo Stadio "Enrico Rocchi".: 1 Daga; 6 Baschirotto, 3 Mbendè , 29 Camilleri, 19 Urso; 7 Simonelli , 4 Bensaja, 18 Salandria; 10(C.); 11 Mendes Murilo, 20 Rossi.Allenatore: Taurino.A disposizione: 12 Bisogno, 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 13 Ricci, 14 De Santis, 16 Falbo, 17 Sibilia, 25 Adopo, 27 Menghi, 31 Besea, 33 Porru: 1 Pelagotti; 29 Almici, 16 Peretti, 15 Marconi, 4 Accardi; 27 Luperini, 18 De Rose, 8(C.); 23, 17 Lucca, 7 Floriano.Allenatore: Boscaglia.A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, ...

WiAnselmo : VITERBESE-#Palermo, MARTIN E RAUTI DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Mediagol : VITERBESE-#Palermo, MARTIN E RAUTI DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - ILOVEPACALCIO : VITERBESE-PALERMO: LE FORMAZIONI UFFICIALI - Ilovepalermocalcio - PEFIORENTINA : Serie C (cont) Group C 11.30 Viterbese 12th v Palermo 9th 14.00 KOs Francavilla 11th v Monopoli 14th Catan… - ForzaPalermoIT : #Repubblica - #Palermo, il futuro preoccupa: tifoseria spaccata #PalermoFC #rassegnastampa #ViterbesePalermo… -

Ultime Notizie dalla rete : VITERBESE PALERMO

DIRETTA: TESTA A TESTA Mentre ci avviciniamo alla diretta di, possiamo dare qualche indicazione anche a proposito della storia della partita che oggi sarà valida per il ...Qui si comincerà già alle ore 12.30 con l'anticipo, seguito alle ore 15.00 da Bari Foggia, Catanzaro Ternana e Virtus Francavilla Monopoli, dunque in campo avremo pure la capolista ...Viterbese-Palermo, gara valida per la 27a giornata del campionato di Serie C, sarà trasmessa in diretta da varie piattaforme tv e streaming.Diretta Viterbese Palermo streaming video tv della partita per la 27^ giornata della Serie C: orario, probabili formazioni, quote e risultato live.