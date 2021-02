Temptation Island: Anna Ascione smentisce Gennaro Mauro (Di sabato 27 febbraio 2021) Quando sembrava che tra gli ex amanti di Temptation Island, Anna Ascione e Gennaro Mauro, fosse arrivata la quiete, Anna lancia un nuovo attacco al suo ex; una serie di stories, nel classico box domande dell’influencer, un follower le chiede una conferma riguardo ad alcune accuse fatte dal suo ex sull’inizio della sua attuale relazione. Anna Ascione è una giovane social media manager che collabora con diverse aziende; dopo una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Quando sembrava che tra gli ex amanti di, fosse arrivata la quiete,lancia un nuovo attacco al suo ex; una serie di stories, nel classico box domande dell’influencer, un follower le chiede una conferma riguardo ad alcune accuse fatte dal suo ex sull’inizio della sua attuale relazione.è una giovane social media manager che collabora con diverse aziende; dopo una Articolo completo: dal blog SoloDonna

88Fedix : @naatlux Siiii per forzaaa! Sanza quella storia lui non andava di certo tanto avanti!! Uno cosi timido e riservato… - astonishit : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Ciao Tommaso sei vuoi imitare la Pettinelli vediti i video di Temptation Island quando ribadisce che è lei BELLA… - el_rogue : @il_criptonauta Non dice Compra Doge ma il senso è quello. Quelli della SEC non sono nati ieri. Musk fa i suoi inte… - Ireprete : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Ciao Tommaso sei vuoi imitare la Pettinelli vediti i video di Temptation Island quando ribadisce che è lei BELLA… - ikramzouhry : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Ciao Tommaso sei vuoi imitare la Pettinelli vediti i video di Temptation Island quando ribadisce che è lei BELLA… -