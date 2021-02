Selvaggia Roma sul Grande Fratello Vip: “Le direttive erano chiare, dentro per uno scoop”, ma non è come sembra (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi giorni sta rimbalzando fra le varie fanpage del Grande Fratello Vip un commento che Selvaggia Roma ha scritto su Twitter e che recita così: “Perché le direttive erano chiare. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”. Un tweet che – se estrapolato – fa credere tutt’altro, ovvero che lei è entrata al Grande Fratello Vip “per uno scoop” e seguendo “delle direttive chiare” imposte dagli autori. In realtà questo commento, come scoperto aprendo il suo profilo ... Leggi su biccy (Di domenica 28 febbraio 2021) In questi giorni sta rimbalzando fra le varie fanpage delVip un commento cheha scritto su Twitter e che recita così: “Perché le. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lìero per unoe non potevo mettermi a fare 4 chiacchierein un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”. Un tweet che – se estrapolato – fa credere tutt’altro, ovvero che lei è entrata alVip “per uno” e seguendo “delle” imposte dagli autori. In realtà questo commento,scoperto aprendo il suo profilo ...

BITCHYFit : Selvaggia Roma sul Grande Fratello Vip: “Le direttive erano chiare, dentro per uno scoop”, ma non è come sembra… - TeresaAmato17 : @roma_selvaggia @povmello Cosa ti aspetti da chi elogia una come Dyane? - TeresaAmato17 : @roma_selvaggia @godhatesfr4n @IAMFILLY1 Selvaggia ma perché le rispondi, a chi può piacere Dyane?a chi è cattiva e… - fra2301 : RT @Vale12008189: Io voglio condividere quella che per me è stata la risata più bella di questo GF.???? GRAZIE RAGAZZE @GiuliaSalemi93 @roma… - lovelyrosmello : @roma_selvaggia @povmello TU EDUCATA? SCUSA SE RIDO -