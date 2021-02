Seconda missione sulla Iss per Samantha Cristoforetti (Di sabato 27 febbraio 2021) "All'inizio del 2022 vedremo Samantha Cristoforetti volare di nuovo". Lo aveva annunciato il 12 gennaio il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia aggiungendo che a breve avremmo avuto notizie ufficiali. Notizie che arriveranno dall'Agenzia spaziale europea che ha convocato una conferenza stampa virtuale mercoledì 3 marzo per presentare la prossima missione spaziale di Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Esa dal 2009 al suo secondo volo nello spazio.Nella sua prima missione 'Futura' del 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnera di volo per la spedizione 42/43. Una volta tornata sulla Terra, - ricorda l'Esa - ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 27 febbraio 2021) "All'inizio del 2022 vedremovolare di nuovo". Lo aveva annunciato il 12 gennaio il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia aggiungendo che a breve avremmo avuto notizie ufficiali. Notizie che arriveranno dall'Agenzia spaziale europea che ha convocato una conferenza stampa virtuale mercoledì 3 marzo per presentare la prossimaspaziale di, astronauta dell'Esa dal 2009 al suo secondo volo nello spazio.Nella sua prima'Futura' del 2014-15 ha trascorso 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativaStazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnera di volo per la spedizione 42/43. Una volta tornataTerra, - ricorda l'Esa - ...

andreabettini : Ufficiale: @AstroSamantha Cristoforetti sta per tornare sulla Stazione Spaziale Internazionale. La sua seconda miss… - annaros70527446 : Si trova ancora dinnanzi le acque libiche la nave Sea Watch 3, dell'omonima Ong tedesca. A bordo ci sono complessi… - putalittlelumos : sono riuscita a far costruire una croce ai bimbi di seconda elementare su zoom solo con un foglio ed è venuta a tutti, missione compiuta ? - R9Mancini : RT @Angi_tech: ?????? Spazio, nuova missione per #SamanthaCristoforetti ?? #Astrosamantha tornerà nello spazio per una seconda missione con l'A…