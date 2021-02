Sci di fondo, Mondiali 2021: le condizioni della neve portano ad una variazione delle regole della team sprint (Di sabato 27 febbraio 2021) Cambiano le regole per il passaggio del turno per quel che concerne le team sprint in tecnica libera di sci di fondo che andranno in scena domani ai Mondiali di sci nordico ad Oberstdorf, in Germania: le alte temperature potrebbero incidere sulla neve, che potrebbe cambiare repentinamente, anche tra una semifinale e l’altra, che andranno in scena a 28 minuti l’una dall’altra. Alle ore 11.00 ed 11.28 le due semifinali femminili, alle ore 11.56 e 12.24 quelle maschili: a differenza di quanto accade solitamente, domani, la qualifica automatica alla finale sarà riservata ai primi quattro team di ciascuna semifinale più i due migliori tempi assoluti tra i team non qualificati (la norma applicata solitamente invece prevede due qualificati per piazzamento in ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Cambiano leper il passaggio del turno per quel che concerne lein tecnica libera di sci diche andranno in scena domani aidi sci nordico ad Oberstdorf, in Germania: le alte temperature potrebbero incidere sulla, che potrebbe cambiare repentinamente, anche tra una semifinale e l’altra, che andranno in scena a 28 minuti l’una dall’altra. Alle ore 11.00 ed 11.28 le due semifinali femminili, alle ore 11.56 e 12.24 quelle maschili: a differenza di quanto accade solitamente, domani, la qualifica automatica alla finale sarà riservata ai primi quattrodi ciascuna semifinale più i due migliori tempi assoluti tra inon qualificati (la norma applicata solitamente invece prevede due qualificati per piazzamento in ...

