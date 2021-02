Riforma pensioni 2021, spunti al Governo Draghi dalla Cisl: l’editoriale di Ganga (Di sabato 27 febbraio 2021) La nostra idea di flessibilità nell’accesso alla pensione cerca di rispondere alle esigenze di tutti i lavoratori e le lavoratrici del Paese e non dovrà comportare per loro forme improprie di penalizzazione. Quota 100 è stata un’importante opportunità sulla quale ci siamo spesi per evitare che venisse derubricata prima della sua scadenza naturale. Purtroppo è stata utilizzata molto poco dalle donne, dal momento che raggiungere il minimo di 38 anni di contributi richiesti è estremamente difficile per molte lavoratrici a causa dei noti problemi di forte precarietà e discontinuità lavorativa. Rispetto alla necessità di continuare a tutelare i lavoratori precoci, trattasi di una sensibilità sentita dalla nostra Organizzazione al punto di averla sostenuta all’interno di importanti accordi in materia previdenziale. Quindi, fermo restando che bisogna continuare a ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) La nostra idea di flessibilità nell’accesso alla pensione cerca di rispondere alle esigenze di tutti i lavoratori e le lavoratrici del Paese e non dovrà comportare per loro forme improprie di penalizzazione. Quota 100 è stata un’importante opportunità sulla quale ci siamo spesi per evitare che venisse derubricata prima della sua scadenza naturale. Purtroppo è stata utilizzata molto poco dalle donne, dal momento che raggiungere il minimo di 38 anni di contributi richiesti è estremamente difficile per molte lavoratrici a causa dei noti problemi di forte precarietà e discontinuità lavorativa. Rispetto alla necessità di continuare a tutelare i lavoratori precoci, trattasi di una sensibilità sentitanostra Organizzazione al punto di averla sostenuta all’interno di importanti accordi in materia previdenziale. Quindi, fermo restando che bisogna continuare a ...

