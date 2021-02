“L’Ultimo Concerto?”, musica live nei locali vuoti: la protesta e i cantanti coinvolti (Di sabato 27 febbraio 2021) Il settore dello spettacolo è stato uno di quelli ad aver pagato il prezzo più alto, in termini economici, a causa del coronavirus. A parte qualche eccezione estiva, l’industria della musica live in presenza di pubblico si è completamente fermata. Per questo motivo è nato ‘L’Ultimo Concerto?‘, iniziativa che ha coinvolto i club di tutta Italia, ma anche tantissimi artisti che su quei palchi ci hanno suonato. Ma come funziona la proposta e chi sono i cantanti coinvolti? “L’Ultimo Concerto?”, musica live nei locali vuoti: i numeri della crisi Gli organizzatori della protesta si chiedono, sul loro sito, quando sarà possibile tornare a vendere biglietti per dei concerti. E ... Leggi su quifinanza (Di sabato 27 febbraio 2021) Il settore dello spettacolo è stato uno di quelli ad aver pagato il prezzo più alto, in termini economici, a causa del coronavirus. A parte qualche eccezione estiva, l’industria dellain presenza di pubblico si è completamente fermata. Per questo motivo è nato ‘?‘, iniziativa che ha coinvolto i club di tutta Italia, ma anche tantissimi artisti che su quei palchi ci hanno suonato. Ma come funziona la proposta e chi sono i? “?”,nei: i numeri della crisi Gli organizzatori dellasi chiedono, sul loro sito, quando sarà possibile tornare a vendere biglietti per dei concerti. E ...

Marcofabriss : L'unico problema di questa stasera è che non so che streaming seguire! @ultimo_concerto - URMwebzine : L’Ultimo Concerto: Stasera l’evento in streaming - arev81 : RT @rockolpoprock: Stasera Manuel Agnelli, Subsonica e altri in concerto streaming a sostegno dei live club: la line up - TweetNotizie : 'L'ultimo concerto?', Diodato - rockolpoprock : Stasera Manuel Agnelli, Subsonica e altri in concerto streaming a sostegno dei live club: la line up… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ultimo Concerto Nuovo ospedale a Savigliano, Cirio: «Ci sono possibilità concrete» Corriere della Sera