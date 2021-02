Lazovic: «C’è un po’ di rammarico, il nostro obiettivo è sempre la salvezza» (Di domenica 28 febbraio 2021) Darko Lazovic, giocatore del Verona, ha parlato dopo il pareggio contro la Juve. Le sue dichiarazioni post partita Intervistato da Dazn, Darko Lazovic ha parlato dopo Verona Juve. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «C’è un po’ di rammarico visti gli ultimi minuti. Giocavamo contro una grande squadra, è un buon punto ma potevamo ribaltarla». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 GRUPPO – «I nuovi arrivati hanno capito chi siamo e come si lavora. Possiamo fare ancora meglio». EUROPA – «Il nostro obiettivo è sempre la salvezza. Prima la raggiungiamo, poi pensiamo partita dopo partita. Non ci accontentiamo dei risultati che facciamo ora». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Darko, giocatore del Verona, ha parlato dopo il pareggio contro la Juve. Le sue dichiarazioni post partita Intervistato da Dazn, Darkoha parlato dopo Verona Juve. Le sue dichiarazioni. ANALISI – «C’è un po’ divisti gli ultimi minuti. Giocavamo contro una grande squadra, è un buon punto ma potevamo ribaltarla». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 GRUPPO – «I nuovi arrivati hanno capito chi siamo e come si lavora. Possiamo fare ancora meglio». EUROPA – «Illa. Prima la raggiungiamo, poi pensiamo partita dopo partita. Non ci accontentiamo dei risultati che facciamo ora». Leggi su Calcionews24.com

