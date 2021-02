Inter-Genoa: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di sabato 27 febbraio 2021) L'Inter ospita il Genoa con l'obiettivo di continuare a conservare la vetta: tutto quello che c'è da sapere. Leggi su 90min (Di sabato 27 febbraio 2021) L'ospita ilcon l'obiettivo di continuare a conservare la vetta: tutto quello che c'è da sapere.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Genoa Antonio Conte: 'Inter pazza, me l'avevano sconsigliata, la sfida più difficile. Lukaku giocatore da football' Niente conferenza stampa oggi alla vigilia di Inter Genoa Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro non parlerà ai giornalisti prima ...

Inter - Genoa, dove vederla e le formazioni Inter - Genoa: dove vederla La gara si giocherà allo Stadio San Siro di Milano domani alle ore 15 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (canale 251 del satellite), e su Sky Sport ...

Probabili formazioni Inter-Genoa: aggiornamenti Corriere dello Sport.it Ballardini: «Inter banco di prova per il Genoa, c’è voglia di misurarsi» La conferenza stampa a Villa Rostan di Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa presenta la gara con l'Inter, capolista in campionato ...

