I funerali di Luca Attanasio a Limbiate Dio gli dirà | sarai sempre giovane

(Di sabato 27 febbraio 2021), 27 febbraio 2021 - Poco prima deidi, l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale, l'...

matteosalvinimi : I funerali di Stato di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci. Il ricordo commosso e, per chi crede, la preghiera ques… - lauraboldrini : Ai funerali di Stato dell'ambasciatore Luca #Attanasio e del carabiniere Vittorio #Iacovacci, il dolore di tutto il… - _Carabinieri_ : 'Luca e Vittorio sono stati strappati dal mondo da una violenza stupida e feroce. Ma amare vale sempre la pena. Tut… - Clachica2La : RT @Corriere: I funerali di Attanasio, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a nessuno» https://t.c… - AgenziaH : RT @agensir: Funerali #LucaAttanasio. Mons. Delpini (Milano): “troppo breve è stata la tua vita. Eppure si può offrire il dono più prezioso… -

Limbiate , 27 febbraio 2021 - Poco prima deidiAttanasio , l'ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e a un autista locale, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini confida ai ...Il feretro di Attanasio, avvolto nel tricolore, è stato benedetto dall'arcivescovo di Milano. Alle esequie, vicini alla moglie dell'ambasciatore, Zakia Seddiki , sono seduti il sindaco di Limbiate, ...LIMBIATE, 27 FEB - Dopo il funerale di Stato a Roma giovedì, oggi è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ucciso in Congo, era semplicemente Luca o 'Att', a dargli l'ultimo saluto. Presenti il pr ...Limbiate, città di 35mila abitanti della provincia di Monza e Brianza si è stretta oggi intorno alla moglie di Luca Attanasio, ...