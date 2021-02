Giulia Salemi si racconta a Verissimo | “Sono stata vittima di violenze”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Nella puntata di oggi 27 febbraio dilesubite dall’ex fidanzato geloso e possessivosenza dubbio èuna delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’inflencer italo-persiana ha deciso di partecipare per la seconda volta al reality per riscattarsi e mettersi in gioco. L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - wandasfilms : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - blavckopium : RT @cecchinoalcuore: ah comunque Giulia Salemi regina che si è rifiutata di fare l'intervista a Casa Chi ???? #prelemi - 80SVlSION : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Mediaset Play

Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli di cattivo umore: 'mi ha tradito'. Il finalista ha rivelato di aver fatto un brutto sogno questa notte Pierpaolo Pretelli è il finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo lungo percorso è ...Nella Casa del Grande Fratello Vip si è fatta conoscere a 360° ed ha anche trovato l'amore.è ospite a Verissimo oggi pomeriggio per raccontare la sua avventura a Cinecittà e il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. La ragazza fa indubbiamente il tifo per lui ed è pronta ad ...Da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 27 febbraio. Come ormai accade a quasi tutti i ...Lo scorso venerdì ha dovuto dire addio alla sua avventura al Grande Fratello Vip, perdendo al televoto contro Stefania Orlando. Oggi Giulia Salemi ha di quella esperienza solo ricordi bellissimi, a co ...