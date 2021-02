Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi: la scoperta che l’ha sconvolta (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi ancora contro Tommaso Zorzi, l’ex gieffina è sconvolta: “Ho scoperto delle offese scioccanti dette alle mie spalle”. Giulia Salemi contro Tommaso Zorzi, la scoperta fuori dalla Casa l’ha sconvolta: “Ha fatto dei paragoni alle mie spalle che non mi sarei mai aspettata”. Un rapporto difficile quello dei due influencer che durante il reality Leggi su youmovies (Di sabato 27 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ancora, l’ex gieffina è: “Ho scoperto delle offese scioccanti dette alle mie spalle”., lafuori dalla Casa: “Ha fatto dei paragoni alle mie spalle che non mi sarei mai aspettata”. Un rapporto difficile quello dei due influencer che durante il reality

Giulia Salemi a Verissimo dopo il GfVip: 'Tommaso Zorzi? Mi ha ferito paragonandomi a Amy Winehouse' Giulia Salemi in studio a Verissimo racconta così la sua esperienza nella casa del GFVIP : 'Sto tornando alla realtà, è strano l'impatto, con l'uscita dopo tre mesi e mezzo. Sono rimasta attaccata al ...

GF Vip, bufera sul fratello di Pierpaolo Pretelli dopo l'annuncio in diretta Infatti, ha avuto in sogno Giulia Salemi che lo tradiva con un altro uomo. Un vero trauma per lui, che spera di poterla riabbracciare al più presto. Ma intanto andiamo a vedere perché Giulio Pretelli ...

Giulia Salemi: chi è, età, fidanzato e Grande Fratello Giulia Salemi scopre la battuta su Amy Winehouse di Tommaso Zorzi: ecco come l'ha presa Giulia Salemi dopo tre mesi e mezzo di permanenza dentro la Casa di Cinecittà sta facendo ritorno alla sua vita di tutti i giorni e soprattutto sta recuperando ciò che è accaduto a sua insaputa nel ...

Giulia Salemi: "Tommaso Zorzi mi ha ferita" Giulia Salemi, ospite a Verissimo il 27 febbraio, ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi. "L'ho sempre reputato un amico", ha detto Salemi. "Una notte ho deciso di parlagli, ma lui mi ha rispos ...

