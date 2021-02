Funerali Fausto Gresini, Capirossi: “È un momento che non avrei mai voluto vivere” (Di sabato 27 febbraio 2021) “È un momento che non avrei mai voluto vivere, mi mancherà moltissimo. Ti voglio bene Fausto“. È questo l’ultimo saluto di Loris Capirossi a Fausto Gresini nel giorno dei Funerali del team manager scomparso lo scorso 23 febbraio a 60 anni dopo due mesi di lotta contro il Coronavirus. “Era una persona vulcanica, non si fermava mai. Pensare che da oggi non potrò più abbracciarlo è tremendo: ma voglio ricordarlo com’era: una persona che c’era sempre quando avevi bisogno. Una persona non facile da trovare. Non so come vivere questo momento: penso alla famiglia, era un grande papà – ha detto Capirossi -. Vedere queste immagini è qualcosa di triste, avrei ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) “È unche nonmai, mi mancherà moltissimo. Ti voglio bene“. È questo l’ultimo saluto di Lorisnel giorno deidel team manager scomparso lo scorso 23 febbraio a 60 anni dopo due mesi di lotta contro il Coronavirus. “Era una persona vulcanica, non si fermava mai. Pensare che da oggi non potrò più abbracciarlo è tremendo: ma voglio ricordarlo com’era: una persona che c’era sempre quando avevi bisogno. Una persona non facile da trovare. Non so comequesto: penso alla famiglia, era un grande papà – ha detto-. Vedere queste immagini è qualcosa di triste,...

