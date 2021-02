Diffusione Varianti Covid-19, Ciampi: Considerare Seriamente Chiusura Temporanea Delle Scuole (Di sabato 27 febbraio 2021) La deputata del Partito Democratico Lucia Ciampi riflette sulla Diffusione della Varianti e sulla situazione Delle Scuole. “Occorre Considerare Seriamente l’eventualità di chiudere le Scuole. La didattica in presenza è, ... Leggi su youreduaction (Di sabato 27 febbraio 2021) La deputata del Partito Democratico Luciariflette sulladellae sulla situazione. “Occorrel’eventualità di chiudere le. La didattica in presenza è, ...

