Conferenza stampa Ballardini: «Grande voglia di confrontarci con l'Inter»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: ecco le sue parole

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. 

CONTRO l'Inter – «Servirà un Genoa in salute e nella piena consapevolezza dei propri mezzi contro la squadra che reputo la più forte del campionato. Siamo contenti del nostro percorso ma servirà fare lo stesso anche da domani in avanti». 

INTER – «l'Inter è un Grande banco di prova per il Genoa, hanno un Grande spessore fisico e tecnico. Abbiamo Grande voglia di confrontarci a San Siro, sarà importante»

