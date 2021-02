Come vestirsi bene dopo i 50 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) vestirsi bene dopo i 50 anni diventa essenziale. Se a 30 tutto era concesso e a 40 un po’ meno ma ancora si era di manica larga (con il perdonare errori e azzardi di stile, s’intende), varcata la soglia delle cinquanta candeline non ci sono più scuse. Ormai si è uomini fatti e finiti, motivo per cui anche i look devono essere fatti (bene) e rifiniti (al meglio). L’eleganza diventa il filo conduttore con cui intessere le mise, dall’alba al tramonto e viceversa. Sia gli outfit diurni sia quelli serali vanno ora studiati nel minimo dettaglio. Ma non temete: non è così difficile risultare impeccabili se si è over 50, anzi. La raffinatezza diventa quasi un’estensione del proprio essere perché dalla nostra parte abbiamo finalmente quel bel po’ di saggezza e maturità (anche a livello estetico) che non ... Leggi su gqitalia (Di sabato 27 febbraio 2021)i 50diventa essenziale. Se a 30 tutto era concesso e a 40 un po’ meno ma ancora si era di manica larga (con il perdonare errori e azzardi di stile, s’intende), varcata la soglia delle cinquanta candeline non ci sono più scuse. Ormai si è uomini fatti e finiti, motivo per cui anche i look devono essere fatti () e rifiniti (al meglio). L’eleganza diventa il filo conduttore con cui intessere le mise, dall’alba al tramonto e viceversa. Sia gli outfit diurni sia quelli serali vanno ora studiati nel minimo dettaglio. Ma non temete: non è così difficile risultare impeccabili se si è over 50, anzi. La raffinatezza diventa quasi un’estensione del proprio essere perché dalla nostra parte abbiamo finalmente quel bel po’ di saggezza e maturità (anche a livello estetico) che non ...

