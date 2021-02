Cessione Catania, gli scenari possibili e tutto quello che i tifosi devono sapere (Di sabato 27 febbraio 2021) Il messaggio di ieri sera scritto e postato su Facebook dal presidente della Sigi Spa, società proprietaria del Calcio Catania, Giovanni Ferraù dice diverse cose importanti. Intanto l'avvocato catanese ammette che lo slittamento del closing del 25 febbraio, è dovuto unicamente alla Sigi sollevando da ogni responsabilità Joe Tacopina al quale viene rivolto un ringraziamento per la paziente attesa. E questo non è un passaggio banale che Ferrau' fa nel suo post su Facebook in merito alla chiusura di questa lunga operazione che dovrà portare alla Cessione del club al gruppo dell'imprenditore italoamericano.Ma quanto tempo è disposto a concedere Tacopina alla Sigi per il Closing? Secondo quanto appreso da Itasportpress con i diretti interessati, due mesi. Esattamente 60 giorni che partono dal primo marzo fino al 30 aprile. Questo il tempo che il tycoon ha ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Il messaggio di ieri sera scritto e postato su Facebook dal presidente della Sigi Spa, società proprietaria del Calcio, Giovanni Ferraù dice diverse cose importanti. Intanto l'avvocato catanese ammette che lo slittamento del closing del 25 febbraio, è dovuto unicamente alla Sigi sollevando da ogni responsabilità Joe Tacopina al quale viene rivolto un ringraziamento per la paziente attesa. E questo non è un passaggio banale che Ferrau' fa nel suo post su Facebook in merito alla chiusura di questa lunga operazione che dovrà portare alladel club al gruppo dell'imprenditore italoamericano.Ma quanto tempo è disposto a concedere Tacopina alla Sigi per il Closing? Secondo quanto appreso da Itasportpress con i diretti interessati, due mesi. Esattamente 60 giorni che partono dal primo marzo fino al 30 aprile. Questo il tempo che il tycoon ha ...

