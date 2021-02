Cecilia Rodriguez e Stoccolma: un’avventura finita tra le braccia di Moser (Di sabato 27 febbraio 2021) Cecilia Rodriguez è tornata a Milano dopo una settimana di lavoro a Stoccolma per un progetto lavorativo che vedremo presto La settimana trascorsa a Stoccolma è giunta al termine per Cecilia Rodriguez che è ritornata a Milano stanca ma felice e soddisfatta di aver aggiunto questa esperienza lavorativa nel suo bagaglio personale. Prima di lasciare la città svedese, la Rodriguez ha pubblicato un post con una foto di lei bellissima sotto la quale ha scritto: “Wow, è stata una settimana pazzesca, devo dirvi che torno a casa felice, felice di aver fatto parte di questa nuova campagna, @danielwellington felice di imparare sempre cose nuove che fanno di me, personalmente e lavorativamente una persona migliore felice di conoscere culture diverse della mia, felice di avere la ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021)è tornata a Milano dopo una settimana di lavoro aper un progetto lavorativo che vedremo presto La settimana trascorsa aè giunta al termine perche è ritornata a Milano stanca ma felice e soddisfatta di aver aggiunto questa esperienza lavorativa nel suo bagaglio personale. Prima di lasciare la città svedese, laha pubblicato un post con una foto di lei bellissima sotto la quale ha scritto: “Wow, è stata una settimana pazzesca, devo dirvi che torno a casa felice, felice di aver fatto parte di questa nuova campagna, @danielwellington felice di imparare sempre cose nuove che fanno di me, personalmente e lavorativamente una persona migliore felice di conoscere culture diverse della mia, felice di avere la ...

lucasprezioso : Beata Cecilia Rodriguez che ha la fortuna di cavalcare il cazzone di Ignazio Moser. Goditelo per tutti noi #gfvip #verissimo - Emy65592751 : RT @GrandeTrash2: Ospiti di Verissimo Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Sicuramente Francesco Monte oggi non sarà sintonizzato su Canale 5… - GrandeTrash2 : Ospiti di Verissimo Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Sicuramente Francesco Monte oggi non sarà sintonizzato su Ca… - AnnaRit32615676 : RT @quispettegolo: giuly nella stessa puntata di Elettra e Cecilia rodriguez ... se non è coincidenza questa #PRELEMI #prelemi - quispettegolo : giuly nella stessa puntata di Elettra e Cecilia rodriguez ... se non è coincidenza questa #PRELEMI #prelemi -