Bologna-Lazio 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Immobile sbaglia un rigore | la squadra di Mihajlovic non perdona

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 27 febbraio 2021)sono scese in campo nel match della 24esima giornata del campionato di Serie A, grandissima prestazione delladi Sinisache ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica. Brutta prestazione della compagine di Simone Inzaghi che paga il calcio dito da Ciro. Errore decisivo dell’attaccante dopo 17 minuti. Passano appena due minuti e Mbaye sigla il gol dell’1-0. I biancocelesti non sembrano nella migliore condizione e nella ripresa arriva il gol del raddoppio, è Sansone a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-0, ilsale a quota 28 punti in classifica, laferma 43. In alto la FOTOGALLERY con tutte le ...