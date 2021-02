Barack Obama: il podcast con Springsteen è nella Top30 dei più ascoltati (Di sabato 27 febbraio 2021) La determinazione e l’intraprendenza hanno premiato Barack Obama che ha realizzato il suo primo podcast con Bruce Springsteen “Renegades: Born in the USA”, il nuovo podcast originale di Spotify composto da otto episodi è un dialogo rivoluzionario e ricco di musica tra uno degli artisti più leggendari al mondo, Bruce Springsteen, e l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. I primi due hanno già riscosso un grande successo entrando direttamente nella Top 30 dei podcast più ascoltati in Italia sulla piattaforma. I prossimi saranno online dal 1° marzo. “Renegades: Born In The USA” vede il presidente Barack Obama e Bruce Springsteen conversare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 27 febbraio 2021) La determinazione e l’intraprendenza hanno premiatoche ha realizzato il suo primocon Bruce“Renegades: Born in the USA”, il nuovooriginale di Spotify composto da otto episodi è un dialogo rivoluzionario e ricco di musica tra uno degli artisti più leggendari al mondo, Bruce, e l’ex presidente degli Stati Uniti,. I primi due hanno già riscosso un grande successo entrando direttamenteTop 30 deipiùin Italia sulla piattaforma. I prossimi saranno online dal 1° marzo. “Renegades: Born In The USA” vede il presidentee Bruceconversare ...

