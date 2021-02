Bando per il sostegno alla forestazione e all’imboschimento in Basilicata (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 7 del 16 gennaio 2021 è stato pubblicato il Bando per il “sostegno alla forestazione / all’imboschimento”, che rientra fra le azioni della Sottomisura 8.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 per l’annualità 2020. “Con questa iniziativa – afferma l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli – la Regione punta a sollecitare e sostenere l’iniziativa dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo essenziale nella cura e nella manutenzione di un territorio di grande qualità quale è quello lucano. Intendiamo quindi valorizzare le specie forestali ed arboree autoctone, adatte cioè alle condizioni ambientali e climatiche del nostro territorio, che se ben impiegate possono contribuire anche ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 febbraio 2021) Sul Bollettino Ufficiale della Regionen. 7 del 16 gennaio 2021 è stato pubblicato ilper il “”, che rientra fra le azioni della Sottomisura 8.1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 per l’annualità 2020. “Con questa iniziativa – afferma l’assessore regionale alle Politiche agricole e forestali Francesco Fanelli – la Regione punta a sollecitare e sostenere l’iniziativa dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo essenziale nella cura e nella manutenzione di un territorio di grande qualità quale è quello lucano. Intendiamo quindi valorizzare le specie forestali ed arboree autoctone, adatte cioè alle condizioni ambientali e climatiche del nostro territorio, che se ben impiegate possono contribuire anche ...

Agenzia_Ansa : Al via 45 progetti di ricerca su malattie genetiche rare finanziati con oltre 10 milioni di euro attraverso il il b… - zazoomblog : Bando per il sostegno alla forestazione e all’imboschimento in Basilicata - #Bando #sostegno #forestazione - BImprese : CCIAA di Cosenza. Bando Turismo, Formazione e Lavoro - II Edizione. Finanziamento a fondo perduto fino al 60% rivol… - eowyn962010 : RT @AStramezzi: Pare non si trovino Medici disponibili per la campagna vaccinazione non ostante le 7000 adesioni al Bando E te credo: 1/ N… - Zamberlett : RT @IlZebraapois: Sembra che Molteni,nonostante le rimostranze della Lamorgese,sia riuscito ad ottenere l'emissione di un bando per l'acqui… -