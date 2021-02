FormulaPassion : #WRC | Il 'finlandese volante' Hannu #Mikkola è morto di cancro a 78 anni venerdì sera - giulio661019 : RT @autosprint: Addio a Hannu #Mikkola, mitico 'Finlandese Volante' - autosprint : Addio a Hannu #Mikkola, mitico 'Finlandese Volante' - RSrallyeslalom : Il mondo dei rally dice addio ad Hannu Mikkola ? RS E OLTRE -

Ieri sera ci ha lasciato a causa di un male incurabile all'età di 78 anni uno dei migliori piloti della storia dei rally, il grandeMikkola , uno dei mitici 'flying Finns' che hanno fatto la storia della specialità . Mikkola era stato pilota ufficiale di varie marche, Lancia, Ford, Fiat , ma riuscì a diventare campione del ...L'omaggio dei figli ? I figli gli hanno reso omaggio con messaggi sui social: 'Abbiamo perso mio padreper cancro questo fine settimana - ha twittato Vesa Mikkola, uno dei due figli - la ...Il mondo dei rally è in lutto: si è infatti spento all’età di 78 anni Hannu Mikkola, considerato uno dei 10 migliori piloti di rally di tutti i tempi. La notizia, condivisa via social dalla famiglia, ...Nei giorni in cui si svolge, per la prima volta l'Arctic Rally mondiale, il finlandese Hannu Mikkola lascia questo mondo. Nato a Joensuu il 24 Maggio del 1942 inizia presto a cimentarsi nei Rally, spo ...