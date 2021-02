USA, sopra attese la fiducia dei consumatori – Università Michigan (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rivisto al rialzo l’indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di febbraio, l’indice sul consumer sentiment è stato rivisto a 76,8 punti dai 76,2 della lettura preliminare e dai 76,5 del consensus. A gennaio era pari a 79. Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 70,7 sopra i 69,8 stimati dagli analisti e dalla prima lettura (69,8), mentre quella sulla condizione attuale si posiziona a 86,2 punti confermando l’indicazione preliminare e degli analisti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Rivisto al rialzo l’indice che misura la fiducia deistatunitensi, secondo l’ultimo sondaggio condotto dall’del, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di febbraio, l’indice sul consumer sentiment è stato rivisto a 76,8 punti dai 76,2 della lettura preliminare e dai 76,5 del consensus. A gennaio era pari a 79. Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 70,7i 69,8 stimati dagli analisti e dalla prima lettura (69,8), mentre quella sulla condizione attuale si posiziona a 86,2 punti confermando l’indicazione preliminare e degli analisti.

