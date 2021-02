UFFICIALE – Gattuso multato per blasfemia, il comunicato della FIGC (Di venerdì 26 febbraio 2021) UFFICIALE, Gattuso multato per blasfemia Attraverso un comunicato UFFICIALE, la FIGC annuncia la decisione riguardante una frase blasfema pronunciata dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 febbraio 2021)perAttraverso un, laannuncia la decisione riguardante una frase blasfema pronunciata dal tecnico del Napoli Gennaro… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttonapoli : UFFICIALE - Gattuso multato: 3mila euro per espressioni blasfeme in Crotone-Napoli - Paroladeltifoso : Ufficiale – Multa per Gattuso per frasi blasfeme in Crotone-Napoli - tuttonapoli : UFFICIALE - Buone notizie da Castel Volturno: Gattuso recupera tre pezzi, il report del club - infoitsport : Napoli, l’annuncio ufficiale sul futuro di Gattuso - NapoliOnly : La formazione ufficiale di Gattuso #NapoliGranada #EuropaLeague #Meret #Contini #Idasiak #DiLorenzo #Maksimovic… -