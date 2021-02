Sottomarini e innovazione. La risposta di Fincantieri al Covid-19 (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’onda lunga del Covid si affronta puntando sull’innovazione tecnologica e sfruttando competenze e capacità maturate nei decenni, specie nel settore militare, tradizionalmente più sensibile alle nuove tecnologie. È il segnale che arriva da Fincantieri, il Gruppo cantieristico guidato da Giuseppe Bono, che firma oggi un contratto da 1,35 miliardi di euro per la realizzazione dei primi due Sottomarini di nuova generazione della Marina Militare. Arriva all’indomani del cda che ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio relativo al 2020. IL PESO DEL MILITARE I dati indicano un anno difficile, con ricavi a -11% e una perdita di produzione del 20% rispetto a quanto programmato. Il Covid si è fatto sentire, ma non mancano le prospettiva di crescita. A tracciarle sono le ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’onda lunga delsi affronta puntando sull’tecnologica e sfruttando competenze e capacità maturate nei decenni, specie nel settore militare, tradizionalmente più sensibile alle nuove tecnologie. È il segnale che arriva da, il Gruppo cantieristico guidato da Giuseppe Bono, che firma oggi un contratto da 1,35 miliardi di euro per la realizzazione dei primi duedi nuova generazione della Marina Militare. Arriva all’indomani del cda che ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio relativo al 2020. IL PESO DEL MILITARE I dati indicano un anno difficile, con ricavi a -11% e una perdita di produzione del 20% rispetto a quanto programmato. Ilsi è fatto sentire, ma non mancano le prospettiva di crescita. A tracciarle sono le ...

