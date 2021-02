San Pellegrino 27 febbraio 2021: startlist discesa femminile (Di sabato 27 febbraio 2021) Gut-Behrami e Suter, stesse scelte di pettorale. Sarà Elena Curtoni ad aprire la seconda discesa a al Passo di San Pellegrino del 27 febbraio 2021, domani all 11.00. Per il nuovo appuntamento su “La VolatA” Lara e Corinne scendereanno con il 7 e il 5, Nadia Delago ha pescato l’8, e la Pirovano ancora pettorale 15. San Pellegrino 27 febbraio 2021: come sarà la seconda discesa in Val Di Fassa? Seconda giornata di gare in Val di Fassa, appuntamento n° 2 e penultimo evento stagionale di specialità, potenzialmente anche decisivo per l’assegnazione della prima sfera di cristallo. Sarà Elena Curtoni ad aprire la gara, Lara Gut-Behrami ha scelto nuovamente il pettorale n° 7, Corinne Suter con pettorale 5 come oggi e Breezy Johnson, con il 3. Michelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) Gut-Behrami e Suter, stesse scelte di pettorale. Sarà Elena Curtoni ad aprire la secondaa al Passo di Sandel 27, domani all 11.00. Per il nuovo appuntamento su “La VolatA” Lara e Corinne scendereanno con il 7 e il 5, Nadia Delago ha pescato l’8, e la Pirovano ancora pettorale 15. San27: come sarà la secondain Val Di Fassa? Seconda giornata di gare in Val di Fassa, appuntamento n° 2 e penultimo evento stagionale di specialità, potenzialmente anche decisivo per l’assegnazione della prima sfera di cristallo. Sarà Elena Curtoni ad aprire la gara, Lara Gut-Behrami ha scelto nuovamente il pettorale n° 7, Corinne Suter con pettorale 5 come oggi e Breezy Johnson, con il 3. Michelle ...

vilipendi : @goggiasofia tu hai fatto tutto quello che dovevi fare per restarci, adesso dipende (ahimè) solo dalle altre.. acce… - tuttoggi : Cosa succede in #Umbria Si parlerà della ricostruzione post terremoto di San Pellegrino di Norcia durante il pross… - infoitsport : Gut-Behrami va a segno a Passo San Pellegrino: vince e la discesa e vola al comando della generale - LolloCarini00 : Italiani in campo ROTTERDAM (ATP 500): Sonego, Sinner, Seppi (Q) BUENOS AIRES (ATP 250): Cecchinato, Mager, Caruso… - valdifassa : RT @FisiTrentino: Esordio per la pista La VolatA di Skiarea Passo San Pellegrino @valdifassa con vittoria di Lara Gut-Behrami. Migliore ita… -