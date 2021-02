Parma, Gervinho e Zirkzee out con lo Spezia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Parma sarà senza Gervinho e Zirkzee per la gara di domani con lo Spezia. Questo il comunicato: “A seguito di una problematica avvertita ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento di ieri, Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Durante l’allenamento odierno Joshua Zirkzee ha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici”. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilsarà senzaper la gara di domani con lo. Questo il comunicato: “A seguito di una problematica avvertita ai flessori della coscia sinistra durante l’allenamento di ieri,è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di 1 grado del muscolo semimembranoso sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Durante l’allenamento odierno Joshuaha accusato una lombalgia per la quale sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

