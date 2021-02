(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb.(Adnkronos) – Laottica ultraveloce è già realtà nella Città delle 91 Contrade: sono infatti oltre 6mila le unità immobiliari di, in Puglia, pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. A pochi mesi dall’avvio dei cantieri,ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi inultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ridosso di via Amleto Pesce, come sottolinea una nota.L’obiettivo è raggiungere 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità Ftth (To The Home,fino a casa).I principali operatori partner di, insieme a Internet service provider locali, ...

zazoomblog : Open Fiber porta fibra a Monopoli investimento da 52 mln - #Fiber #porta #fibra #Monopoli - TV7Benevento : Open Fiber porta fibra a Monopoli, investimento da 5,2 mln... - lifestyleblogit : Open Fiber porta fibra a Monopoli, investimento da 5,2 mln - - fisco24_info : Open Fiber porta fibra a Monopoli, investimento da 5,2 mln: La fibra ottica ultraveloce è già realtà nella Città de… - fisco24_info : Open Fiber porta fibra a Monopoli, investimento da 5,2 mln: La fibra ottica ultraveloce è già realtà nella Città de… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber

A pochi mesi dall'avvio dei cantieri,ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ridosso di ...La rete in modalità FTTH (To The Home, Fibra Fino a Casa) sarà realizzata con un investimento privato da parte didi 4 milioni di euro. A Schio, invece, Tim avvia un innovativo piano ...A pochi mesi dall’avvio dei cantieri, Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi in fibra ultraveloce in buona parte del quadrante nord della città e nei quartieri a ...Come sarà completata la copertura in fibra delle aree grigie del paese; gli ostacoli sulla strada della rete unica; la necessità di dare nuovo impulso alle reti mobili: come velocizzare i lavori e rep ...