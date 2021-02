Ma magari Sasso avesse letto (e studiato) Topolino! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ma magari l’avessero letto, e studiato, Topolino! magari ne avessero assorbito anche soltanto le parole: il lessico più vario, ricco e raffinato che si sia mai visto negli album illustrati, e persino in tanta narrativa contemporanea. Fidatevi: se da piccoli, o anche da grandi, avessero letto davvero Topolino, oggi avremmo tutta un’altra classe politica (e forse certi partiti fondati sulla più rozza e ignorante propaganda razzista e sovranista nemmeno esisterebbero). Per cui, no, vi prego: non dileggiate Rossano Sasso, leghista (meridionale: al momento la variante più incredibile del leghismo) neo sottosegretario all’Istruzione che nel suo trionfale tweet cita Topolino convinto di citare Dante, dicendo che «umpf, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mal’ro, enero assorbito anche soltanto le parole: il lessico più vario, ricco e raffinato che si sia mai visto negli album illustrati, e persino in tanta narrativa contemporanea. Fidatevi: se da piccoli, o anche da grandi,rodavvero Topolino, oggi avremmo tutta un’altra classe politica (e forse certi partiti fondati sulla più rozza e ignorante propaganda razzista e sovranista nemmeno esisterebbero). Per cui, no, vi prego: non dileggiate Rossano, leghista (meridionale: al momento la variante più incredibile del leghismo) neo sottosegretario all’Istruzione che nel suo trionfale tweet cita Topolino convinto di citare Dante, dicendo che «umpf, ...

IsaiaPanduri_ : Magari con #ilgovernodeimigliori il mio sogno di introdurre lo studio di #Topolino a scuola potrà diventare realtà… - andretta_luca : @Link4Universe Io continuerò a sognare che sia un rover extra-sistema solare e che farà amicizia con Percy ?? fino a… - massimobrunelli : RT @lori_fimi: Magari ci fosse Topolino come sottosegretario all'istruzione #Sasso #Lega #Topolino #governodeipeggiori #sottosegretari h… - lori_fimi : Magari ci fosse Topolino come sottosegretario all'istruzione #Sasso #Lega #Topolino #governodeipeggiori… - Andrez1si : @FZanolli Un bell'angolo per riflettere. Magari seduti sul sasso. -