Luoghi del cuore del FAI | l’Italia più bella del 2021

Una ferrovia e due castelli; sono loro sul podio dei luoghi più votati dagli italiani nell'ormai classico censimento del FAI, il Fondo Ambiente Italiano, arrivato alla sua decima edizione. I nuovi luoghi del cuore, quelli che – da maggio a dicembre 2020 – hanno preso più voti di tutti gli altri segnalati per questa edizione (quasi quarantamila in oltre seimila comuni italiani) sono nello specifico la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, il castello e parco di Sammezzano a Reggello e il castello di Brescia: si tratta di luoghi molto diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa necessità di cura e valorizzazione. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, per esempio, voluta dal conte di Cavour alla metà dell'Ottocento e semidistrutta nel corso della seconda guerra mondiale, è stata poi restaurata negli anni Sessanta, ma è al momento interrotta a causa dello smottamento, pochi mesi fa, del Colle del Tenda. Il castello di Sammezzano a Reggello, con le sale che rievocano l'architettura moresca e indiana, è invece da decenni in stato di abbandono, mentre quello di Brescia è testimone dell'intera storia della città lombarda, dall'epoca romana al Risorgimento.

