Kefir | elisir di lunga vita dal latte proprietà e benefici

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il terminederiva dalla parola armena keif e significa benessere.È una bevanda a base di, rinfrescante e salutare, un fluido cremoso,omogeneo e dalla gradevole consistenza, con un gusto fresco leggermente acido e un’aroma dolce. Come nasce il? Secondo la tradizione piú accreditata, Maometto in persona, di passaggio nel Caucaso, avrebbe donato i

Ultime Notizie dalla rete : Kefir elisir

alfemminile.com

Considerato undi lunga vita è particolarmente indicato per chi ha bisogno di energia o per ... Ricapitolando dunque ildi latte offre i seguenti benefici per la salute : Aiuta le funzioni ...Tra un rosolio e una focaccia, un lievito madre e undella casa, il nonno era rimasto a ... 'Insomma', l'aveva interrotto Davide, 'la cipolla ci aiuta a ridere ed è una sorta didi lunga ...