I riders proclamano lo sciopero | “Boicottate le app”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – I ciclofattorini della rete nazionale Rider X i Diritti riprendono la mobilitazione: la decisione era nell’aria da giorni e oggi è stata ufficializzata da un’assemblea a distanza che, si legge in un comunicato, ha visto una “straordinaria partecipazione” di lavoratori del food delivery, con “32 città connesse da nord a sud” e una “copertura pressoché totale di tutte le piattaforme”. Dalla discussione è emerso un “netto rifiuto” dell’accordo Assodelivery-Ugl e “un’indignazione crescente- scrivono i riders- anche alla luce dei clamorosi risultati dell’indagine della Procura di Milano”. Per queste ragioni l’assemblea ha proclamato una giornata di mobilitazione per il 26 marzo: quel giorno i fattorini sono invitati ad “incrociare le braccia e scioperare”, ma si punta anche alla partecipazione dei clienti tramite un appello “a non usufruire del servizio in quella data, in solidarietà alla nostra lotta”.