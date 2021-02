Grande Fratello Vip: gli ex concorrenti rientrano in casa e la regia li riprende per errore – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) La semifinale del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera vedrà ben due eliminazioni a sorpresa, giacchè i vip rimasti sono 7, ma solo 5 di essi strapperanno il biglietto per la finale di lunedì 1 marzo: a onor del vero, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi hanno già un posto in finale garantito, perciò a giocarsela saranno Adua Del Vesco, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. La finale del Grande Fratello Vip è, di rito, una puntata speciale in cui si ripercorrono i momenti salienti dei vipponi all’interno della casa e dove non mancano mai le sorprese: una di esse potrebbe essere il ritorno all’interno della casa degli ex concorrenti che si cimenteranno in prove di canto e ballo per smorzare la tensione dei ... Leggi su trendit (Di venerdì 26 febbraio 2021) La semifinale delVip che andrà in onda questa sera vedrà ben due eliminazioni a sorpresa, giacchè i vip rimasti sono 7, ma solo 5 di essi strapperanno il biglietto per la finale di lunedì 1 marzo: a onor del vero, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi hanno già un posto in finale garantito, perciò a giocarsela saranno Adua Del Vesco, Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Samantha De Grenet. La finale delVip è, di rito, una puntata speciale in cui si ripercorrono i momenti salienti dei vipponi all’interno dellae dove non mancano mai le sorprese: una di esse potrebbe essere il ritorno all’interno delladegli exche si cimenteranno in prove di canto e ballo per smorzare la tensione dei ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - pazzesca_milano : RT @PkSpecial: Il grande fratello da adesso in poi si dividerà in prima di Tommaso Zorzi e dopo Tommaso Zorzi #tzvip - oceavney : RT @liamscare: maxiqos che sceglie di fare il concorrente del grande fratello da eliminato?? -