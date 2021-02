Fulminacci canta Penso Positivo di Jovanotti con Valerio Lundini e Roy Paci al Festival (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata delle cover Fulminacci canta Penso Positivo di Jovanotti, una scelta che si rivela necessaria in un Festival di Sanremo che quest’anno va in scena senza un pubblico. Il motivo, lo sppiamo tutti, è la terribile pandemia che da un anno sta tenendo sotto scacco il mondo intero con particolare attenzione verso il settore dello spettacolo, una delle realtà che maggiormente sta pagando lo scotto per le conseguenze del Covid-19. Per questo Penso Positivo di Jovanotti suona come uno slogan cui tutti dovremmo ricorrere. Fulminacci, in gara al Festival con Santa Marinella, giovedì 4 marzo duetterà con Roy Paci e Valerio Lundini. Il primo è uno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata delle coverdi, una scelta che si rivela necessaria in undi Sanremo che quest’anno va in scena senza un pubblico. Il motivo, lo sppiamo tutti, è la terribile pandemia che da un anno sta tenendo sotto scacco il mondo intero con particolare attenzione verso il settore dello spettacolo, una delle realtà che maggiormente sta pagando lo scotto per le conseguenze del Covid-19. Per questodisuona come uno slogan cui tutti dovremmo ricorrere., in gara alcon Santa Marinella, giovedì 4 marzo duetterà con Roy. Il primo è uno ...

