Final Fantasy VII Remake Intergrade a €80? 'In un anno sarà il prezzo standard dei videogiochi' (Di venerdì 26 febbraio 2021) I prezzi dei videogiochi next-gen (ormai current-gen) saranno aumentati? Questa è una domanda ricorrente tra i giocatori e abbiamo già visto alcuni casi in cui i prezzi sono stati effettivamente alzati. Tra i primi casi di "prezzi gonfiati", abbiamo visto NBA 2K21 di 2K Games, ma sembra che la stessa sorte toccherà alla versione PS5 di Final Fantasy VII Remake annunciata allo State of Play di ieri. Wario64 ha pubblicato un tweet in cui afferma: "Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) costa $69,99 sul PSN statunitense. La Digital Deluxe $89,99". Portando i prezzi in Euro, significa che FF VII per PS5 potrebbe costare €80.

