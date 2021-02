Conte, la lezione all'Università di Firenze: 'Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Firenze, 26 febbraio 2021 Conte: 'Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia' 'Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia'. Lo ha detto l'ex premier, che ha tenuto una lectio magistralis all'... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 febbraio 2021: 'Illola' 'Illola'. Lo ha detto l'ex premier, che ha tenuto una lectio magistralis all'...

UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - fattoquotidiano : LA LEZIONE DI CONTE 'Nelle ultime ore si sono moltiplicate le professioni di fede europeiste...', Giuseppe Conte m… - fattoquotidiano : LA LEZIONE DI CONTE L'ex premier Conte ripercorre 'La gestione della pandemia che ha cambiato il corso della storia… - malumichi : RT @UNI_FIRENZE: In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurisprudenza i… - ludeserto : @fattoquotidiano Della lezione che ha preso Conte non ne vogliamo parlare? Onestà intellettuale questa sconosciuta? -