Ci chiudono ancora fino a Pasquetta | restano i “colori” Aprono cinema e teatri solo in zona gialla

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Non cambia niente. Salta la stagione sciistica, piste chiuseal 6 aprile. Chiusi barbieri e parrucchieri inrossa. E’ una delle poche novità della bozza del nuovo Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni, che andrà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile . Brutte notizie per Bar e ristoranti, chechiusi dopo le 18. Stop a scommesse, sale giochi e parchi divertimento. È arrivato invece il via libera ai luoghi della cultura con rigidi protocolli. Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al protocollo per la riapertura in sicurezza diin. La data è quella del il 27 marzo, giornata mondiale del Teatro. Salta la stagione sciistica,L’apertura ...