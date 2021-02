Calciomercato Fiorentina, scatta l'asta per Vlahovic (Di venerdì 26 febbraio 2021) FIRENZE - In poco più di un mese, si è messo sulla scia dei più forti "millennials" d'Europa, nati come lui nel 2000 e già diventati bomber. Dusan Vlahovic , terzo insieme ad Amine Gouiri del Nizza ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) FIRENZE - In poco più di un mese, si è messo sulla scia dei più forti "millennials" d'Europa, nati come lui nel 2000 e già diventati bomber. Dusan, terzo insieme ad Amine Gouiri del Nizza ...

Roma, da Smalling a Kumbulla: ecco la situazione degli infortunati contro il Milan I due difensori titolari alle prese con problemi muscolari non ce la faranno a scendere in campo contro i rossoneri e probabilmente salteranno anche la sfida con la Fiorentina di mercoledì. Piccole ...

Attaccanti di gennaio, che flop. Da Mandzukic a Pellé, quanta fatica per tutti Salvo qualche eccezione, tipo Ounas o Torregrossa, quasi nessuna punta arrivata con l'ultimo mercato ha già lasciato il segno. La realtà parla di atleti fuori forma, problemi fisici e basso feeling co ...

