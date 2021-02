Bufera su Tom Ellis di Lucifer e gli stereotipi sull’Italia | il video diventa virale

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tomè finito nel mirino nei fan – e non in positivo. L’attore diha pubblicato unin cui ha fatto un triste commento, facendo irritare (e non poco) i fan del nostro paese. Nel breve filmato si vede la star negli studi della Warner, doveviene girato, durante una pausa dal set. Tommostra delle bandiere attaccate alla sua bici. Oltre a quella del Galles, suo paese d’origine, c’è anche quella dell’Italia. La polemica è nata quando l’attore ha fatto dell’ironia che non tutti hanno gradito. L’attore si è infatti riferito all’Italia citando la mafia. La persona che è con lui e lo sta filmando gli chiede chi l’abbia convinto ad appendere la bandiera, e l’attore è un po’ esitante, prima di rispondere “The mafia”, mentre si sentono delle ...