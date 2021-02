Buckingham Palace contro Harry da Corden: «Non doveva oscurare la nonna Elisabetta» (Di venerdì 26 febbraio 2021) X Il messaggio di Buckingham Palace al principe Harry è chiaro: questa potevi risparmiarcela. Certo a corte già sapevano di entrambe le interviste: quella a casa a Montecito con Oprah Winfrey avrebbe sicuramente rivelato i retroscena della Megxit, mentre quella sul bus a Los Angeles con l’inglesissimo James Corden e il popolare programma americano The Late Late Show, sarebbe stato uno sketch comico in cui il principe avrebbe potuto tornare a essere il giocherellone di sempre. Ma Corden, che ha diffuso le sue immagini più di una settimana prima del programma – ora non più scoop – della grande Oprah, ha creato ulteriori problemi a corte. Perché le immagini sono arrivate poche ore dopo un momento storico per la regina Elisabetta, quindi completamente eclissata dal nipote. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) X Il messaggio dial principeè chiaro: questa potevi risparmiarcela. Certo a corte già sapevano di entrambe le interviste: quella a casa a Montecito con Oprah Winfrey avrebbe sicuramente rivelato i retroscena della Megxit, mentre quella sul bus a Los Angeles con l’inglesissimo Jamese il popolare programma americano The Late Late Show, sarebbe stato uno sketch comico in cui il principe avrebbe potuto tornare a essere il giocherellone di sempre. Ma, che ha diffuso le sue immagini più di una settimana prima del programma – ora non più scoop – della grande Oprah, ha creato ulteriori problemi a corte. Perché le immagini sono arrivate poche ore dopo un momento storico per la regina, quindi completamente eclissata dal nipote. ...

