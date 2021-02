Brasile, il Flamengo è ancora campione: secondo titolo di fila (Di venerdì 26 febbraio 2021) RIO DE JANEIRO (Brasile) - A Rio De Janeiro è festa grande per il trionfo del Flamengo . I Rubo - Negro trionfano per il secondo anno di fila e conquistano il titolo per l'ottava volta nella loro ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) RIO DE JANEIRO () - A Rio De Janeiro è festa grande per il trionfo del. I Rubo - Negro trionfano per ilanno die conquistano ilper l'ottava volta nella loro ...

