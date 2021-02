Bollo sulle fatture elettroniche 2021: calendario scadenze, nuove indicazioni su calcolo e versamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con l’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di Bollo, disciplinati dal D.M. del 17.06.2014, sono stati oggetto di modifica ad opera del D.M. del 4.12.2020 a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021. Per il versamento dell’imposta di Bollo relativa alle fatture emesse nel 4° trimestre 2020 valeva il termine modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), ovvero entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento doveva essere fatto dunque entro il 20 gennaio. Dal 1° gennaio 2021 è previsto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Con l’introduzione della fatturazione elettronica, i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di, disciplinati dal D.M. del 17.06.2014, sono stati oggetto di modifica ad opera del D.M. del 4.12.2020 a partire dalleemesse dal 1° gennaio. Per ildell’imposta direlativa alleemesse nel 4° trimestre 2020 valeva il termine modificato dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), ovvero entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Ildoveva essere fatto dunque entro il 20 gennaio. Dal 1° gennaioè previsto che il pagamento dell’imposta relativa alleemesse nel primo, nel terzo e nel quarto ...

IndicomSrl : ?? Il nuovo metodo dell’Agenzia delle Entrate per la verifica dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Sco… - johnnypgod : Se Draghi abolisce le marche da bollo sulle ricevute gli faccio una statua al Campidoglio #missionimpossible - TheYorrick : @checovenier @f_ronchetti Non c'è il balzello medioevale della marca da bollo sulle fatture? - Olivier_Vicenza : @f_ronchetti C'è chi si chiede 'come si fa a pagare la marca da bollo sulla fattura con il pagamento elettronico?'… - FiscoNews24 : FATTURE ELETTRONICHE ?? Il bollo sulle fatture elettroniche è un tema di grande attualità: ecco la Guida aggiornata… -