Blocco quinquennale mobilità, Snals: una grave ingiustizia, occorre voltare pagina (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Il Blocco quinquennale della mobilità dei docenti è stato introdotto dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 e interessa i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine di scuola, gli assunti da DDG 85/2018 (FIT) per l'a.s. 2019-2020 e da DM 631/2018". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) "Ildelladei docenti è stato introdotto dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 e interessa i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria di reclutamento (GAE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine di scuola, gli assunti da DDG 85/2018 (FIT) per l'a.s. 2019-2020 e da DM 631/2018". L'articolo .

orizzontescuola : Blocco quinquennale mobilità, Snals: una grave ingiustizia, occorre voltare pagina - Uilscuolamonza : Lunedì 1 marzo pv OOSS convocate al MI per discutere del blocco quinquennale mobilità. - eia58 : RT @AndreaInterNews: Se Marotta non avesse il blocco del Governo Cinese, a fine primo tempo scenderebbe sul prato dell'Olimpico per offrire… - muntzer_thomas : RT @AndreaInterNews: Se Marotta non avesse il blocco del Governo Cinese, a fine primo tempo scenderebbe sul prato dell'Olimpico per offrire… - pandadaria : RT @AndreaInterNews: Se Marotta non avesse il blocco del Governo Cinese, a fine primo tempo scenderebbe sul prato dell'Olimpico per offrire… -