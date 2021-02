Atp 250 Buenos Aires 2021 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp di Buenos Aires 2021, evento in programma da lunedì 1 a domenica 7 marzo. Marco Cecchinato e Gianluca Mager sono i due italiani ai nastri di partenza del tabellone principale argentino. La prima testa di serie del torneo è Diego Schwartzman, seguito da Cristian Garin e Benoit Paire. La copertura televisiva del torneo di Buenos Aires sarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani protagonisti. programma COMPLETO ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il, le, glie la copertura tv dell’Atp di, evento inda lunedì 1 a domenica 7 marzo. Marco Cecchinato e Gianluca Mager sono i due italiani ai nastri di partenza del tabellone principale argentino. La prima testa di serie del torneo è Diego Schwartzman, seguito da Cristian Garin e Benoit Paire. La copertura televisiva del torneo disarà affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito e sulla pagina Facebook ufficiali dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà dirette testuali, aggiornamenti e approfondimenti sui match con italiani protagonisti.COMPLETO ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp 250 Cecchinato si ferma al secondo turno nell'Atp di Cordoba Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel "Cordoba Open" , torneo Atp 250 con 325.270 dollari di montepremi in svolgimento sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di Cordoba, in Argentina. Dopo l'affermazione d'esordio in tre set sul boliviano Hugo ...

Tennis, il palermitano Cecchinato saluta il torneo di Cordoba: Schwartzman lo elimina in 2 set Si ferma agli ottavi il cammino di Marco Cecchinato al torneo di Cordoba , ATP 250 argentino che inaugura la stagione del tennis sudamericano su terra. Il palermitano raccoglie soltanto quattro giochi contro Diego Schwartzman, unico top 10 in tabellone e prima testa di serie:...

14:05 Atp 250 Montpellier, Jannik Sinner cede a Bedene Riviera24 Tennis: Atp Montpellier, Sonego ko ai quarti con Goffin Montpellier, 26 feb. -(Adnkronos) - Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Montpellier (veloce indoor, ...

TENNIS: TORNEO MONTPELLIER. SONEGO ELIMINATO DA GOFFIN NEI QUARTI MONTPELLIER (FRANCIA) (ITALPRESS) - Quarti di finale amari per Lorenzo Sonego all'"Open Sud de France", torneo Atp 250 con 262.170 euro di montepremi che si sta avviando alle fasi conclusive sul veloc ...

