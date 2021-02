TV7Benevento : **Aspi: Salvini, 'basta perdere tempo, soluzione utile senza pregiudizi e ideologie'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Aspi Salvini

Affaritaliani.it

... ha raccolto il consenso del leader della Lega, Matteoche ha commentato: '"Code, disdette, turismo in piena crisi: Savona chiede 6 milioni di danni ad. Upa, Federalberghi, Sindacato ...... Toninelli per la battaglia sue lucia sulla scuola'. Renzi su Draghi: è la speranza del Paese ... "Non mi stupisco che Meloni edicano di no. Ma spero che tutte le forze che hanno sostenuto ...(FERPRESS) – Genova, 17 FEB – Alessio Piana (Lega Liguria-Salvini) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta ligure un’azione nei confronti d ...Dall’ufficio stampa del Gruppo Lega Liguria – Salvini riceviamo e pubblichiamo. “Purtroppo è ancora di allarmante attualità l’esigenza di giungere all’esenzione del pedaggio autostradale per il tratto ...