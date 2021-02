Anche Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021. «Farò uscire la parte più bella di me» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei concorrenti ufficiali che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2021, in partenza il 15 marzo su Canale 5. E, forse, finora il suo è l’unico nome davvero noto tra tanti: Elisa Isoardi. La conduttrice, 38 anni, che è stata per anni uno dei volti di punta di Raiuno – La prova del cuoco, Linea Verde, Unomattina, A conti fatti – si aggiunge alla rosa dei nomi ufficiali, che comprendono Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Akash, Carolina Stramare e Ferdinando Guglielmotti. Non propriamente nomi del jet set a livello internazionale, per usare un eufemismo. Leggi Anche › Isola dei Famosi, inviato ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei concorrenti ufficiali checiperannodei, innza il 15 marzo su Canale 5. E, forse, finora il suo è l’unico nome davvero noto tra tanti:. La conduttrice, 38 anni, che è stata per anni uno dei volti di punta di Raiuno – La prova del cuoco, Linea Verde, Unomattina, A conti fatti – si aggiunge alla rosa dei nomi ufficiali, che comprendono Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Akash, Carolina Stramare e Ferdinando Guglielmotti. Non propriamente nomi del jet set a livello internazionale, per usare un eufemismo. Leggi› Isola dei, inviato ...

parrilla_smile : @_elisarcastic Ciao Elisa buongiorno anche a te non so ma ti pare il modo? ???? - alkaid_rt : @eli57912974 Grazie e anche a te Elisa?? - Elisa_0_0_0 : @estephan31 Dici bene, si fa fatica a trattenere il cuore e per non farsi più male si prova a fare il contrario, an… - FrontieraRieti : Pronti ad un nuovo numero di #frontiera? La copertina di questa settimana è dedicata a Elisa e April, protagoniste… - __Elisa_b__ : @lwtkvm A quanto pare si può togliere e rimettere anche un tatuaggio quindi di cosa si stupiscono? Le basi raga, le basi -