Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 08:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio governo via Libera del Consiglio dei Ministri la lista dei sottosegretari il Consiglio dei Ministri Dopo alcune frizioni tra i partiti che hanno portato una sospensione della riunione nominati i sottosegretari di Stato sono 39 19 e 20 uomini pranza sconfiggeremo il virus Non possiamo allentare le misure il nuovo dpcm dal 6 marzo al 6 aprile il governo si impegna a corrispondere pronti Ristori a tutte amiche interessate Dalle misure restrittive e andiamo ancora a voltare pagina l'autopsia conferma lo scontro a fuoco in Congo Attanasio Iacovacci sono stati uccisi da 4 proiettili la cacca ha fatto perdere che i proiettili hanno trapassato i corpi Da sinistra a destra è stato individuato un proiettile di un ak-47 un vero e proprio Kalashnikov Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati ...

